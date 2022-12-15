ВСУ удалось продвинуться в районе села Диброва Донецкой области. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

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Украинские воины продвинулись еще до 1,5 километра на Донецком направлении

Во время ведения наступательных действий силы обороны продвинулись до 1,5 километра в районе населенного пункта Диброва,

– подчеркнул Алексей Громов.

Где именно расположена Диброва: смотрите на карте

Также Громов рассказал, что оккупанты в последнее время пытаются захватить все больше территорий Донецкой области. В течение текущей недели на Востоке Украины у наших воинов было аж 388 боевых столкновений с вражеским войском.

В районе Белогоровки российские захватчики не могут добиться успеха, поэтому пытаются прорвать оборону на Верхнекаменское. В частности, для попытки охвата Белогоровки с юга.

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