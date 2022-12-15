ЗСУ вдалося просунутися в районі села Діброва Донецької області. Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.
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Українські воїни просунулися ще до 1,5 кілометра на Донецькому напрямку
Під час ведення наступальних дій сили оборони просунулися до 1,5 км у районі населеного пункту Діброва,
– підкреслив Олексій Громов.
Де саме розташована Діброва: дивіться на карті
Також Громов розповів, що окупанти останнім часом намагаються захопити все більше територій Донецької області. Упродовж поточного тижня на Сході України у наших воїнів було аж 388 бойових зіткнень з ворожим військом.
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