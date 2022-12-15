У мережі виклали відео з моторошним видовищем. Такими зараз є Опитне й Івангород, що у передмісті Бахмута.

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Залишилися суцільні руїни

Ролик, знятий квадрокоптером, демонструє "русскій мір". Ті, хто буцімто прийшов визволяти російськомовне населення України, насправді перетворив їхні помешкання на суцільні руїни.

Хотілося б сказати, що це декорації з якогось фільму про апокаліпсис. Але реальність значно жорстокіша, адже саме так зараз виглядають околиці Бахмута. Місто, яке ворог упродовж багатьох місяців намагається захопити, але йому це не вдається.

Що ворог зробив з передмістям Бахмута: дивіться відео

Прагнення захопити Бахмут може бути останнім