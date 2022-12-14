Кремль кидає під Бахмут усі свої ресурси, намагаючись штурмувати місто, однак українським захисникам вдається утримувати позиції. Аналітики зазначають, що росіянам вдалось просунутись всього на декілька кілометрів, попри заяви пропагандистів щодо "звільнення" Донеччини.

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Який вигляд має Бахмутський "прорив" окупантів

Не так давно ватажок так званої "ДНР" Пушилін заявляв, що "звільнено аж понад 50% території квазіреспубліки". Окрім того, він поставив ціль здійснити прорив на всіх ділянках Донеччини та взяти її під повністю контроль. Але, схоже, що Бахмут не по зубах російським окупантам.

"Прогрес", як бачимо, очевидний. Просування становить близько 3 – 5 кілометрів. Усього ж Бахмут штурмують вже понад 4 місяці,

– зазначили експерти.

Окрім того, фахівці констатували, що ціною тисяч життів та десятків тисяч поранених росіянам все ж вдалось захопити декілька "хатинок лісника" та лісопосадок. Водночас аналітики показали карту "прогресу" у просуванні ворожої армії. На світлинах зображена ситуація на Бахмутському напрямку 31 серпня та 11 грудня.



Росіянам вдалось просунутись на декілька кілометрів під Бахмутом від серпня / Карта з твітера аналітика Def Mon

Дослідивши ці карти можна зрозуміти, що "спецоперація" відбувається зовсім не за планом для Путіна. У серпні загарбники просувались зі швидкістю 330 метрів за день – з того часу цей показник суттєво впав.

Ситуація загалом поблизу Бахмута

Щодня Росія втрачає понад сотню своїх солдатів у безрезультатних намаганнях просунутись на Бахмутському напрямку та захопити позиції Збройних Сил. Водночас речник Східного угрупування військ Сергій Череватий констатував, що найбільше ворог використовує артилерійські системи як інструмент, яким планує взяти населений пункт. Наразі поблизу Бахмута уже 12 артилерійських дивізіонів окупантів, які невтомно атакують наших захисників.