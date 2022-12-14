Кремль бросает под Бахмут все свои ресурсы, пытаясь штурмовать город, но украинским защитникам удается удерживать позиции. Аналитики отмечают, что россиянам удалось продвинуться всего на несколько километров, несмотря на заявления пропагандистов относительно "освобождения" Донбасса.

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Как выглядит Бахмутский "прорыв" оккупантов

Не так давно главарь так называемой "ДНР" Пушилин заявлял, что "освобождены более 50% территории квазиреспублики". Кроме того, он поставил цель совершить прорыв на всех участках Донбасса и взять ее под полностью контроль. Но, похоже, Бахмут не по зубам российским оккупантам.

"Прогресс", как видим, очевиден. Продвижение составляет около 3 – 5 км. Всего же Бахмут штурмуют уже более 4 месяцев,

– отметили эксперты.

Кроме того, специалисты констатировали, что ценой тысяч жизней и десятков тысяч раненых россиянам все же удалось захватить несколько "избушек лесника" и лесопосадок. В то же время аналитики показали карту "прогресса" в продвижении вражеской армии. На фотографиях изображена ситуация на Бахмутском направлении 31 августа и 11 декабря.



Россиянам удалось продвинуться на несколько километров под Бахмутом с августа / Карта твитера аналитика Def Mon

Исследовав эти карты можно понять, что "спецоперация" происходит совсем не по плану для Путина. В августе захватчики продвигались со скоростью 330 метров в день – с этого времени этот показатель существенно упал.

Ситуация в целом поблизости от Бахмута.

Каждый день Россия теряет более сотни своих солдат в безрезультатных попытках продвинуться на Бахмутском направлении и захватить позиции Вооруженных сил. В то же время пресс-секретарь Восточной группировки войск Сергей Череватый констатировал, что больше всего враг использует артиллерийские системы как инструмент, которым планирует взять населенный пункт. Сейчас вблизи Бахмута уже 12 артиллерийских дивизионов оккупантов, без устали атакующих наших защитников.