За рахунок того, що вони працюють меншими групами і формуваннями, окупанти намагаються робити по2 – 4 спроби штурмів та наступу щодня. Про це 24 каналу розказав колишній командир полку "Азов" Максим Жорін.

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Росії треба багато "гарматного м'яса"

Росіяни зазнають великих втрат, але й постійно поповнюють їх мобілізованими. Велика кількість "гарматного м'яса" дає їм змогу організувати ширшу та масштабнішу хвилю наступу у майбутньому.

При цьому російська влада розуміє, що більшість цих "мобіків" загинуть, тому вже готується до наступної хвилі мобілізації, аби поповнити ті ряди, які суттєво порідшають під час наступної спроби наступу взимку.

Максим Жорін розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку: дивіться відео

ЗСУ стоять на позиціях

За його словами, Збройні Сили України у Бахмуті тримаються, і навіть досягають певних успіхів на окремих ділянках цього напрямку. Вони вимушені утримувати рубежі під постійними обстрілами, які не припиняються ані вдень, ані вночі, а також відбивають по кілька спроб ворожих штурмів щодня.

Це важка справа. Ті підрозділи, які зараз перебувають на Бахмутському напрямку, нелюдськими зусиллями тримаються за свої позиції. Іншого виходу у нас немає, це наша земля,

– підсумував Жорін.

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