Окупантам потрібна бодай якась перемога у війні проти України. Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов.

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Бахмут є політичним та ідеологічним питанням для Росії

Так, якщо загарбникам вдасться захопити Бахмут, то вони нададуть цьому такий розголос начебто їм вдруге вдалося взяти Берлін. А російська пропаганда розпіарить цю "перемогу" й буде у такий спосіб підіймати бойовий дух суспільства та запрошувати всіх до лав війська окупантів.

А Путін може використовувати це (взяття Бахмута – 24 канал) як аргумент у перемовинах з західними партнерами України,

– пояснив Жданов.

За його словами, Владімір Путін казатиме, мовляв, "можу взяти, якщо хочу". Тож, погрожуючи подальшим наступом, російський диктатор схилятиме Захід сісти з ним за стіл переговорів. Це і є політичною складовою цього питання для росіян.

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Чому саме Бахмут є таким важливим для росіян

Бахмут є однією з небагатьох ділянок, де російські загарбники здійснювали атакувальні дії. І наразі окупанти не можуть змінити напрямок своїх зусиль.

Сьогодні, як кажуть – коней на переправі не міняють – вони не можуть змінити напрямок основних зусиль, тому що якщо послаблять тут тиск на наші війська, то ми можемо перейти в контрнаступ,

– зауважив військовий експерт.

Водночас для того, щоб перекинути свою армію на інший напрямок країні-агресорці потрібен час на перегрупування військ. А у росіян цього часу немає, тому вони обрали варіант або перемога, або смерть.

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