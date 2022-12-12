Уже всім зрозуміло, що "другій армії світу" скоро настане кінець, адже мобілізаційний потенціал Росії вичерпано. Однак ворог все ще намагається робити якісь кроки, аби поліпшити своє становище на полі бою, зокрема змушує воювати чоловіків з населених пунктів Луганщини проти української армії.

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Де посилено призивають чоловіків

Як повідомляють в ОВА, загарбники найбільше полюють на гарматне м'ясо у Хрустальному, Сорокиному, Міловому та Сєвєродонецьку. До речі, в останньому з перелічених міст окупанти також пропонують купувати жителям вугілля та дрова хвої.

Задля поповнення особового складу на Сєвєродонецькому напрямку росіяни посилили заходи примусової мобілізації. Зокрема, у Хрустальному збільшилася кількість патрулів, які перевіряють документи у чоловіків, вручають повістку та відвозять до пункту збору мобілізованих,

– констатували в ОВА.

Окрім того, там зазначили, що повістки в Міловому отримують майже всі. Російські загарбники не дивляться на вік, стан здоров'я та кількість дітей у мобілізованих. До цієї теми варто згадати, що у російському місті Канську повістку надіслали 12-річному хлопцю.

Водночас слід наголосити, що часто окупанти просто-таки б'ють українців, які відмовляються мобілізовуватись. До військкоматів їх доставляють силоміць, що є незаконним.

Росії потрібне гарматне м'ясо

Можна було б подумати, що Кремль береже свої людські ресурси та, замість російських військовозобов'язаних, відправляє у бій українських – з окупованих територій. Однак глава ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону запевнив, що ворожому командуванню байдуже навіть на своїх бійців.

Їм потрібне гарматне м'ясо. Їм все одно навіть на своїх – на росіян. Вони просто пачками відправляють людей на передову. Є непоодинокі випадки, коли офіцери їх кидають (мобілізованих – 24 Канал),

– сказав Гайдай.

Також він порівняв російських військових зі в'єтнамськими, які починають собі рити "підземні нори" та сидять там без їжі та води. Власне, у випадку з в'єтнамцями така тактика виявилась успішною, але росіянам це не допоможе. Уже можна констатувати, що кремлівська мобілізація остаточно провалилася.