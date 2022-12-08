Про це 24 каналу розповів в ексклюзивному інтерв'ю радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, Росія сконцентрувала все, що в неї боєздатне біля Бахмута, включно з ПВК, зеками, контрактниками, які лишилися, десантниками та спецназом.

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Радник голови Офісу Президента зазначив, що майже 6 місяців там тривають запеклі бої, але Україна не віддала жодного клаптика своєї землі.

"Бахмут – це просто пекло. Я хочу, щоб ви назавжди запам'ятали назви бригад, які там весь цей час перебувають. Їх потрібно великими літерами записати і пам'ятати", – наголосив він.

Віри окупантам немає

Подоляк зауважив, що ніхто ні про що домовлятися з Росією не буде, бо віри окупантам немає.

Це питання війни як такої. Вони можуть сказати, що про щось домовилися з кимось. Хай вони про це скажуть і від'ємно наступають,

– наголосив він.

Щодо питання Запорізької АЕС Михайло Подоляк зазначив, що росіяни вийдуть звідти у будь-якому випадку.

"Ми не будемо питати – хочуть вони вийти з ЗАЕС чи не хочуть, чи буде Росія домовлятися з МАГАТЕ, чи з кимось іншим. Вона буде домовлятися, а, скажімо так, істерично скавуліти, коли їй "виб'ють зуби" в Запорізькій області", – розповів він.

Радник наголосив, що ЗАЕС є одним із пріоритетів України, адже Росія – це інституція дикунів, яким не можна залишати жодного небезпечного об'єкта. Навіть Каховську ГЕС, не кажучи вже про Запорізьку АЕС.

Інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивіться відео

Бахмут – символ незламності України

Подоляк зауважив, що єдиний аргумент для ворога – це ЗСУ. Звільнення територій відбуватиметься саме так, як планують у Генеральному штабі чи на Ставці Верховного Головнокомандувача.

Зараз є певне перегрупування наших військ. ЗСУ звільнили великі обсяги територій. Потрібно все це забезпечене підтягнути до лінії фронту, накопичити ресурс – снаряди та ракети певних калібрів й іншу зброю – і далі нищити тилове забезпечення росіян. Наші хлопці все це роблять,

– розповів він.

Радник голови Офісу Президента зазначив, що одне із завдань ЗСУ нині – ізолювати окремі напрямки окупантів, щоб у них не було підтримки резервами, снарядами. І після цього продовжити наступ.

"Я хочу, щоб ви зафіксували слово "Бахмут". Це фундаментальне слово, яке говорить про величезну незламність України. І саме Бахмут має остаточно переконати всіх, що тільки військова перемога дозволить Україні кінцево поставити крапку в існуванні російської неонацистської імперії", – наголосив Михайло Подоляк.

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