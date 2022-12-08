Про це 24 каналу розповів в ексклюзивному інтерв'ю радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, Росія сконцентрувала все, що в неї боєздатне біля Бахмута, включно з ПВК, зеками, контрактниками, які лишилися, десантниками та спецназом.
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Радник голови Офісу Президента зазначив, що майже 6 місяців там тривають запеклі бої, але Україна не віддала жодного клаптика своєї землі.
"Бахмут – це просто пекло. Я хочу, щоб ви назавжди запам'ятали назви бригад, які там весь цей час перебувають. Їх потрібно великими літерами записати і пам'ятати", – наголосив він.
Віри окупантам немає
Подоляк зауважив, що ніхто ні про що домовлятися з Росією не буде, бо віри окупантам немає.
Це питання війни як такої. Вони можуть сказати, що про щось домовилися з кимось. Хай вони про це скажуть і від'ємно наступають,
– наголосив він.
Щодо питання Запорізької АЕС Михайло Подоляк зазначив, що росіяни вийдуть звідти у будь-якому випадку.
"Ми не будемо питати – хочуть вони вийти з ЗАЕС чи не хочуть, чи буде Росія домовлятися з МАГАТЕ, чи з кимось іншим. Вона буде домовлятися, а, скажімо так, істерично скавуліти, коли їй "виб'ють зуби" в Запорізькій області", – розповів він.
Радник наголосив, що ЗАЕС є одним із пріоритетів України, адже Росія – це інституція дикунів, яким не можна залишати жодного небезпечного об'єкта. Навіть Каховську ГЕС, не кажучи вже про Запорізьку АЕС.
Інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивіться відео
Бахмут – символ незламності України
Подоляк зауважив, що єдиний аргумент для ворога – це ЗСУ. Звільнення територій відбуватиметься саме так, як планують у Генеральному штабі чи на Ставці Верховного Головнокомандувача.
Зараз є певне перегрупування наших військ. ЗСУ звільнили великі обсяги територій. Потрібно все це забезпечене підтягнути до лінії фронту, накопичити ресурс – снаряди та ракети певних калібрів й іншу зброю – і далі нищити тилове забезпечення росіян. Наші хлопці все це роблять,
– розповів він.
Радник голови Офісу Президента зазначив, що одне із завдань ЗСУ нині – ізолювати окремі напрямки окупантів, щоб у них не було підтримки резервами, снарядами. І після цього продовжити наступ.
"Я хочу, щоб ви зафіксували слово "Бахмут". Це фундаментальне слово, яке говорить про величезну незламність України. І саме Бахмут має остаточно переконати всіх, що тільки військова перемога дозволить Україні кінцево поставити крапку в існуванні російської неонацистської імперії", – наголосив Михайло Подоляк.
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Ситуація довкола Бахмута: останні новини
- Аналітики ISW вважають, що оперативна пауза на фронті була б на користь Росії. Однак Владімір Путін зациклився на Бахмуті та не хоче припиняти бої. Це сприятиме здатності України підтримувати військову ініціативу.
- Росіяни вже багато місяців не можуть захопити Бахмут. Вони використовують нові сили особового складу, щоб прорвати оборону наших військ. Час від часу через погодні умови або великі втрати ворог змінює тактику на полі бою. Зараз головне завдання ворога – постійно тиснути на позиції українських військових, щоб виснажити нашу оборону.
- Біля Бахмута попри всі штурми окупантів ЗСУ продовжують міцно тримати оборону та відбивати атаки. Крім того, на цьому напрямку росіяни мають шалені втрати – щодня там гинуть близько 70 загарбників. На думку речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, окупанти намагаються вогнем вплинути на позиції ЗСУ, обстрілюють зі ствольної артилерії, мінометів та іншої зброї.