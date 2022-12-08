Це сприятиме здатності України підтримувати військову ініціативу. Відповідну інформацію повідомили в американському Інституті вивчення війни.

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Дії Путіна в напрямку Бахмута

Зацикленість Путіна на продовженні наступальних операцій навколо Бахмута та в інших місцях сприяє здатності України утримувати військову ініціативу на інших ділянках бойових дій,

– вважають аналітики.

За їхніми даними, подальші оперативні успіхи України залежатимуть від здатності наших військових безперервно продовжувати послідовні операції протягом зими.

Оперативна пауза Путіна

Варто зауважити, що генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що російська армія прагне досягти оперативної паузи взимку, простіше кажучи – заморозити війну, щоб:

повернути собі ініціативу;

а також провести контрнаступ весною.

Саме це, на думку генерального секретаря Альянсу, принесе користь Росії, оскільки позбавить Україну ініціативи.

Оперативна пауза взимку, ймовірно, передчасно завершить контрнаступальні операції України, збільшить ймовірність того, що Україна втратить ініціативу, та надасть деградованим російським військам цінну 3 – 4-місячну відстрочку для відновлення і підготовки до ведення бойових дій на кращому рівні,

– вважають аналітики.

Натомість Владімір Путін не бажає припиняти бойові дії, а російські військові продовжують наступати довкола Бахмута.

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