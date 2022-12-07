Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, умов для завершення війни в Україні шляхом дипломатії наразі немає.
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Чому Росія намагається заморозити війну
Генсек заявив, що Путін не хоче переговорів. Він прагне замороження конфлікту, аби підготуватися до нового наступу весною.
Столтенберг припустив, що "взимку конфлікт увійде в більш спокійну фазу", обидві сторони прагнутимуть перегрупувати та переозброїти свої сили. За його словами, це найкращий час, аби країни НАТО забезпечили Україну боєприпасами та технікою.
Росія не показала жодних ознак бажання мирного припинення війни. Чим більше ми хочемо мирного вирішення, тим терміновіше ми надаємо військову підтримку Україні,
– сказав генсек.
Він додав, що країни НАТО наразі розглядають, які види озброєння передадуть Києву.
Успіхи ЗСУ на фронті: головне
- Ввечері 6 грудня у Дніпрі почули вибухи. Згодом стало відомо, що Дніпропетровську область атакували "шахіди", проте нашим воїнам вдалося збити усі 8.
- ЗСУ днями збили ворожий Ка-52. Виявилось, що на борту перебували козирні пілоти. Зі слів Fighterbomber, це були кращі з кращих. На двох у них є 6 орденів мужності.
- Від початку вторгнення в Україну окупанти втратили щонайменше 92 740 своїх солдатів. Зокрема, за добу 6 грудня кількість загарбників скоротилася ще на 540 осіб.
- Біля Сватового та Кремінної ситуація залишається без кардинальних змін. Окупаційні війська Росії перебувають у глухій обороні. Водночас біля Білогорівки українські захисники цілодобово відбивають ворожі атаки.