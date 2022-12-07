За інформацією спецслужб ракетні обстріли Донецька здійснювала Росія. А вже наступного дня "адміністрація" міста раптово перейшла на віддалену роботу, передає 24 канал.

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"Влада" готується до нових обстрілів

Як зазначають, центр біля захопленої ОДА, мерії та інших будівель, де сидять бойовики, геть порожній. Ймовірно, росіяни готуються до нових обстрілів.

Варто додати, що окупанти неодноразово обстрілювали "своїх". Так, у ніч проти 5 грудня у Донецьк завітала потужна "бавовна". Внаслідок вибухів спалахнули пожежі: у парку "Сокіл" біля ТЦ "Континент", на проспекті Дзержинського та на вулиці Артема.

Російські окупанти обстрілюють житлові квартали Донецька, звинувачуючи в атаках ЗСУ. Проте, наші захисники не мають до цього ніякого відношення. Українські військові завдають ударів лише по базах окупантів, складах та важливих для росіян об'єктах.

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