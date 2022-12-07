За інформацією спецслужб ракетні обстріли Донецька здійснювала Росія. А вже наступного дня "адміністрація" міста раптово перейшла на віддалену роботу, передає 24 канал.
До теми У Донецьку від обстрілів окупантів загинула колаборантка Пирогова
"Влада" готується до нових обстрілів
Як зазначають, центр біля захопленої ОДА, мерії та інших будівель, де сидять бойовики, геть порожній. Ймовірно, росіяни готуються до нових обстрілів.
Варто додати, що окупанти неодноразово обстрілювали "своїх". Так, у ніч проти 5 грудня у Донецьк завітала потужна "бавовна". Внаслідок вибухів спалахнули пожежі: у парку "Сокіл" біля ТЦ "Континент", на проспекті Дзержинського та на вулиці Артема.
Російські окупанти обстрілюють житлові квартали Донецька, звинувачуючи в атаках ЗСУ. Проте, наші захисники не мають до цього ніякого відношення. Українські військові завдають ударів лише по базах окупантів, складах та важливих для росіян об'єктах.
Під час обстрілу Донецька загинула колаборантка: що відомо
- Під час чергового обстрілу загинула зрадниця – так звана депутатка "парламенту" квазіреспубліки "ДНР" Марія Пирогова. Зазначають, що вона загинула неподалік ЦУМу у Ворошилівському районі.
- Смерть Пирогової підтвердила місцева так звана "народна міліція", її тіло уже опізнали родичі. Відомо, що під час обстрілів росіян загинули ще щонайменше 5 мирних жителів Донецька. Тому, звісно, окупанти будуть всіляко заперечувати причетність до обстрілів. Однак, саме вони наразі обстрілюють центр Донецька.
- Згодом Путін нагородив Марію Пирогову орденом мужності. При цьому у 2014 році вона виступала проти "русского міру" і виїхала з Донецька на підконтрольну територію України.