Про смерть колаборантки повідомили окупаційні медіа. Зазначають, що Пирогова загинула неподалік ЦУМу у Ворошилівському районі.

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Смерть Пирогової підтвердила місцева так звана "народна міліція", її тіло уже опізнали родичі.

Відомо, що під час обстрілів росіян загинули ще щонайменше 5 мирних жителів Донецька. Тому, звісно, окупанти будуть всіляко заперечувати причетність до обстрілів. Однак, саме вони наразі обстрілюють центр Донецька.

Коротко про загиблу зрадницю

Марія Пирогова – так звана депутатка "парламенту" квазіреспубліки "ДНР".

Окупанти співають пісню про "світло душі" загиблої – мовляв, вона допомогала російським бойовикам та волонтерила.



Пирогова загинула під час обстрілу Донецька / Фото телеграм-канали

Що відбувається в окупованому Донецьку

Російські окупанти усе частіше обстрілюють житлові квартали Донецька звинувачуючи в атаках ЗСУ. Наші захисники не мають до цього ніякого відношення.

ЗСУ завдають ударів лише по базах окупантів, складах та важливих для росіян об'єктах.

Так, у ніч проти 5 грудня у Донецьк завітала потужна "бавовна". Внаслідок вибухів спалахнули пожежі: у парку "Сокіл" біля ТЦ "Континент", на проспекті Дзержинського та на вулиці Артема.

Раніше "бавовна" зацвіла і в окупованому індустріальному містечку Шахтарську на Донеччині. Там зайнялась пожежа на нафтобазі.

Це вже не перший випадок, коли до окупантів приходить "бавовнятко" та влаштовує пожежу на нафтобазі в окупованому районі Донецька.

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