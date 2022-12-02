Це вже не перший випадок, коли до окупантів приходить "бавовнятко" та влаштовує пожежу на нафтобазі в окупованому районі Донецька. У п'ятницю, 2 грудня, стало відомо, що сталась масштабна катастрофа у Шахтарську, що за 50 кілометрів на схід від обласного центру. Про це повідомляє 24 канал, посилаючись на місцеві телеграм-канали.

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Що відомо про пожежу на нафтобазі

За словами ЗМІ, було декілька прильотів у Шахтарську, внаслідок чого стався інцидент. Також мережею почали поширювати світлини та відео, на яких видно, як яскраво палає ворожа база, де окупанти зберігали нафту.

Наслідки прильоту по ворожій нафтобазі: дивіться відео з донецьких телеграм-каналів

Що відомо про місто Шахтарськ Населений пункт засновано у 1764 році. Його населення станом на 2017 рік становило близько 50 тисяч осіб. У липні-серпні 2014 року у місті були запеклі бої, у ході яких загинуло чимало українських бійців. На жаль, ЗСУ тоді не вдалось повернути під контроль Шахтарськ – населений пункт уже 9 рік у складі так званих квазіреспублік.

Джерело: Вікіпедія



Горить нафтобаза у Шахтарську, що на окупованій Донеччині / Фото з місцевих телеграм-каналів

Вибух в Іспанії та інші схожі інциденти

Нещодавно, 30 листопада, біля посольства України в Іспанії пролунав вибух. У Міністерстві закордонних справ згодом заявили, що невідомі надіслали до посольства конверт з вибухівкою – він вибухнув просто у руках у коменданта.

Також вибух сьогодні, 2 грудня, стався у турецькому місті Самсун. Місцева влада повідомила, що було нагрівання в одному з паливних резервуарів, де зберігались відпрацьовані масла.

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