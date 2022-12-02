Причина вибуху наразі невідома. Оприлюднили кадри, як у небо піднявся чорний дим.

До речі У Туреччині спалахнула потужна пожежа на хімічному заводі: моторошні фото та відео

Обійшлось без жертв

На місце події одразу прибуло багато пожежників. Відтак займання вдалось локалізувати та ліквідувати.

В офісі губернатора Самсуна повідомили, що вибух стався близько 11:15. Було нагрівання в одному з паливних резервуарів, де зберігались відпрацьовані масла. Зазначили, що постраждалих та жертв немає.

Аби з'ясувати обставини інциденту, розпочали розслідування.



Пожежники ліквідували займання / Фото CNN

Вибух був у порту міста Самсун: карта

Землетрус біля Туреччини

Біля берегів Туреччини 23 листопада стався землетрус. Магнітуда поштовхів становила 6 по шкалі Ріхтера. Епіцентр був на південному сході міста Дюздже.

Спочатку повідомили про 35 поранених осіб, але потім їх кількість зросла. Зрештою, було відомо про 50 постраждалих. Ба більше, міністр внутрішніх справ розповів, що одна людина зазнала серйозних трав, стрибнувши з балкона через паніку.

До речі, 28 листопада у Туреччині сталася пожежа на хімічному заводі, який розташований в Памуккалі у провінції Денізлі. Працівників встигли евакуювати, тому постраждалих не було.

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