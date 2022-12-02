В турецком порту Самсун прогремел взрыв и вспыхнул пожар. Причина взрыва пока неизвестна. Обнародовали кадры, как в небо поднялся чёрный дым.

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Обошлось без жертв

На место происшествия прибыло много пожарных. Следовательно, возгорание удалось локализовать и ликвидировать.

В офисе губернатора Самсуна сообщили, что взрыв произошел около 11.15. Был нагрев в одном из топливных резервуаров, где хранились отработанные масла. Пострадавших и жертв нет.

Чтобы установить обстоятельства инцидента, начали расследование.



Пожарные на месте взрыва / Фото СNN

Взрыв был в порту города Самсун: карта

Землетрясение возле Турции

У берегов Турции 23 ноября произошло землетрясение. Магнитуда толчков составляла 6 по шкале Рихтера. Эпицентр находился на юго-востоке города Дюздже.

Сначала сообщили о 35 раненых, но затем их количество возросло. В конце концов было известно о 50 пострадавших.

Более того, министр внутренних дел рассказал, что один человек получил серьезные травы, прыгнув с балкона из-за паники.

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