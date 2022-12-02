В турецком порту Самсун прогремел взрыв и вспыхнул пожар. Причина взрыва пока неизвестна. Обнародовали кадры, как в небо поднялся чёрный дым.
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Обошлось без жертв
На место происшествия прибыло много пожарных. Следовательно, возгорание удалось локализовать и ликвидировать.
В офисе губернатора Самсуна сообщили, что взрыв произошел около 11.15. Был нагрев в одном из топливных резервуаров, где хранились отработанные масла. Пострадавших и жертв нет.
Чтобы установить обстоятельства инцидента, начали расследование.
Пожарные на месте взрыва / Фото СNN
Взрыв был в порту города Самсун: карта
Землетрясение возле Турции
- У берегов Турции 23 ноября произошло землетрясение. Магнитуда толчков составляла 6 по шкале Рихтера. Эпицентр находился на юго-востоке города Дюздже.
- Сначала сообщили о 35 раненых, но затем их количество возросло. В конце концов было известно о 50 пострадавших.
- Более того, министр внутренних дел рассказал, что один человек получил серьезные травы, прыгнув с балкона из-за паники.
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