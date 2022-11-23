Инцидент произошел ориентировочно в 4:08 23 ноября. По данным издания Mirror, толчки были слышны на северо-западе и в центре Турции.

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Что известно о землетрясении в Турции

Землетрясение произошло в районе Мраморного моря возле Стамбула. Геологическая служба США сообщила, что подземные толчки были ориентировочно в 170 километрах к востоку от Стамбула.

Также известно, что:

эпицентр землетрясения находился на юго-востоке города Дюздже;

очаг – на глубине шести километров;

по данным очевидцев – толчки продолжались до 30 секунд.

Сколько раненых людей

Министр здравоохранения Фахреттин Кока написал, что магнитуда составляла 5,9, а само землетрясение произошло в районе Голяка провинции Дюздже. Однако толчки были ощутимы в Стамбуле и Анкаре.

По текущей информации, количество пострадавших составляет 35 человек, в том числе 32 – в Дюздже, 1 – в Стамбуле, 1 – в Болу и 1 – в Зонгулдаке,

– заявил Кока.

Позже стало известно, что из-за землетрясения в Турции по меньшей мере 50 человек получили ранения.

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что один человек получил серьезные травмы, прыгнув с балкона из-за паники.

Кроме того, Сулейман Сойлу сказал, что информации о человеческих жертвах нет.

Также агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции (AFAD) заявило, что отключение электричества в регионе Дюздже было контролируемым, поэтому людям советуют не паниковать.

Землетрясение в Турции / Фото твиттера Cem Kayalar, igandean, aysviola

Как происходило землетрясение: смотрите видео

An earthquake of magnitude 6.0 occurred 186 km West-North-West of Ankara, Turkey at around 06:38 am on Wednesday. The depth of the earthquake was 10 km below the ground, said National Center for Seismology. #Turkey #Earthquake #Ankara #NationalCenterForSeismology pic.twitter.com/U9woCmfiig — Mirror Now (@MirrorNow) November 23, 2022

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