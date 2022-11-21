По данным Национального метеорологического, геофизического и климатологического агентства, землетрясение произошло в 13:21 по местному времени (08:21 по Киеву).

На Буковине произошло землетрясение

Индонезию всколыхнуло землетрясение

Угрозы цунами нет. Подземные толчки качали многоэтажные дома в столице страны Джакарте, что заставило жителей и работников офисов выбегать в панике.

Отмечают, что в Джакарте произошло землетрясение магнитудой 5,6, подземные толчки продолжались несколько секунд. Эпицентр землетрясения располагался в Чанжуре, примерно в 75 километрах юго-восточнее Джакарты, на глубине 10 километров.

В результате землетрясения погибли по меньшей мере 46 человек, 700 человек получили ранения .

Местные власти сообщают, что многие погибли из-за того, что их дома не выдержали землетрясения. Также отмечают, что жертв могло быть гораздо больше, если бы землетрясение произошло ночью. Поскольку многих людей не было дома.

На Крите произошло мощное землетрясение

На греческом острове Крит утром 21 ноября было зафиксировано землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 5,5 балла по шкале Рихтера.

Толчки на острове в Средиземном море почувствовали жители Египта, в том числе столицы страны – города Каира. Сообщения о разрушении не поступали. Стихию на греческом острове отнесли к категории умеренных землетрясений.

9 ноября землетрясение магнитудой 5,7 всколыхнуло побережье итальянского пляжного курорта Фано.

За ним последовали два толчка магнитудой 3,1 и 3,4. Основные подземные толчки ощущались на севере Италии и Риме, а также в других странах.

Сообщили о том, что толчки почувствовали около 16 миллионов человек на расстоянии более 300 километров от эпицентра землетрясения.

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