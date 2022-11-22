По интенсивности землетрясение оценивается как "опустошительное". Людей попросили перебраться на возвышенности.

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Возле Соломоновых островов произошло мощное землетрясение

По данным Геологической службы США, эпицентр находился в 56 километрах от столицы Хониары на глубине 13 километров.

Центр предупреждения о цунами в Тихом океане заявил, что на островах возможны "опасные волны". Эксперты сообщили, что "более широкая угроза цунами" не ожидается. Волны могут достигнуть 1 метра в высоту.

В то же время местные власти рекомендовали людям оставаться на холмах.

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