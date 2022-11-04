Как сообщили в Президиуме управления по вопросам стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD), за землетрясением последовало несколько подземных толчков. Их ощущали и в прилегающих к Измиру районах.

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Последствия землетрясения

Это землетрясение свалило минарет мечети, а также вызвало панику среди местных жителей. Известно, что по меньшей мере три человека получили ранения, когда пытались в панике покинуть свои дома, прыгнув с высоты. Один из них сейчас – в критическом состоянии.

Заметим, что землетрясение не нанесло большого ущерба инфраструктуре города. Так, мэр Измира Тунч Сойер заявил, что, кроме поваленного минарета, не поступало сообщений о серьезных разрушениях.

Кроме паники, страха, тревоги, вызванных у наших жителей, мы не получили никаких негативных сообщений,

– заявил мэр.

Обратите внимание! Землетрясение произошло через несколько дней после того, как Измир почтил память жертв другого землетрясения магнитудой 6,6 2020 года. Тогда 30 октября оно унесло жизни 117 человек.

Землетрясение в Румынии накануне

Отметим, что 3 ноября землетрясение произошло и в Румынии. Его магнитуда была несколько больше и составляла 5,4, а толчки почувствовали и в нескольких областях Украины и Молдовы.

Сообщается, что источник землетрясения находился в 125 километрах от границы с Украиной, а толчки произошли на глубине 146 километров.

По классификации землетрясение относится к ощутимым, но не несет угрозы для населения,

– сообщили в главном центре специального контроля.

Последние землетрясения в мире

Отметим, что только за сентябрь в мире произошло 2 землетрясения. Так, мощные толчки магнитудой 7,6 балла пережили в Мексике. В результате была повреждена инфраструктура в западном штате Мичоакан, а также погибли по меньшей мере два человека.

Ужасное землетрясение магнитудой произошло и на Тайване. Там стихия повредила вагоны и обрушила здания. Также из-за него обрушился потолок школьного спортзала, где в то время находились дети.

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