Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в малонаселенной юго-восточной части Тайваня. Стихия повредила вагоны поездов, они сошли с рельсов. Есть предупреждение о цунами.
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Из-за землетрясения обрушились здания
Бюро погоды сообщило, что эпицентр землетрясения в округе Тайдун. В этом же районе произошел толчок магнитудой 6,4. Жертв не было.
Землетрясение в Тайване: смотрите видео
Геологическая служба США зафиксировала землетрясение магнитудой 7,2 на глубине 10 км или 6,2 мили. Малоэтажное здание, в котором был магазин, обрушилось, и спасатели начали освобождать тех, кто внутри.
Администрация железных дорог Тайваня сообщила, что 3 вагона сошли с рельсов на станции Dongli в восточном Тайване. Это произошло потому, что часть навеса платформы обрушилась, и примерно 20 находившихся на борту пассажиров эвакуировали.
Что было в зданиях во время землетрясения: смотрите видео
Предупреждение о волнах цунами
Центр предупреждения о цунами США передал Тайваню данные после землетрясения. Отмечается, что опасные волны цунами возможны в радиусе 300 км от эпицентра вдоль побережья Тайваня.
Метеорологическое агентство Японии предупредило о волнах цунами в 1 метр для части префектуры Окинава после землетрясения. По данным метеорологического бюро, землетрясение ощущалось на всем Тайване. В столице Тайбэи ненадолго дрогнули здания.
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Научные парки в южных городах Тайнань и Гаосюн, где находятся крупные заводы по производству полупроводников, заявили, что это не повлияло на работу.
Тайвань расположен вблизи стыка двух тектонических плит, поэтому там случаются землетрясения.
Тайфун в Японии
- Сообщалось, что на юго-западе Японии бушует мощный тайфун. Из-за этого власти хотят эвакуировать около 2 миллионов человек. Японское метеорологическое агентство назвало тайфун "большим и очень сильным".
- Жителям 965 тысяч домохозяйств приказали эвакуироваться из приморских городов Миядзаки, Кагосима и Амакуса. Пятый уровень тревоги, самый высокий по шкале предупреждения о стихийных бедствиях в Японии, объявили более 14 тысяч человек в городе Нисиноомоте на острове Кюсю. Специалисты предупреждают, что нужно внимательно следить за подъемом уровня воды и разливом рек.