Стихия намекает россиянам, что следует бежать из Крыма

В социальных сетях появилось видео, как стихия бушевала в Сакском районе. Мощный смерч высотой в многоэтажку не испугал людей, вышедших на улицу снимать видео.

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На видео видно, как мощный вихрь поднимал из земли буквально все, что было на пути. В социальных сетях уже шутят, что даже природа намекает россиянам покинуть Крым. Кроме того, украинцы шутят о ДРГ и применении климатического оружия.

В соцсетях сообщают, что смерч накрыл Крым еще 18 августа. По предварительной информации, никто не пострадал. В то же время вихрь повредил несколько авто и ферму.

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