Стихия намекает россиянам, что следует бежать из Крыма
В социальных сетях появилось видео, как стихия бушевала в Сакском районе. Мощный смерч высотой в многоэтажку не испугал людей, вышедших на улицу снимать видео.
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На видео видно, как мощный вихрь поднимал из земли буквально все, что было на пути. В социальных сетях уже шутят, что даже природа намекает россиянам покинуть Крым. Кроме того, украинцы шутят о ДРГ и применении климатического оружия.
В соцсетях сообщают, что смерч накрыл Крым еще 18 августа. По предварительной информации, никто не пострадал. В то же время вихрь повредил несколько авто и ферму.
На Сакский район обрушился сильный смерч: видео
"Хлопок" в Крыму: что известно
- Во временно оккупированный Крым в августе несколько раз привозили "хлопок". Первый такой случай произошел 9 августа в Новофедоровке, где военный аэродром Саки. На базе врага было уничтожено от 8 до 24 самолетов.
- После "хлопка" на аэродроме Саки оккупанты стали чаще использовать аэродром Бельбек. Да и этот военный аэродром, похоже, догнала карма.
- Вечером 18 августа на аэродроме Бельбек раздалось около 4 взрывов. Также сообщалось о взрывах в Керчи у крымского моста.
- Отметим, что в оккупированном Крыму было неспокойно 16 августа. Тогда "хлопок" посетил Джанкойский район, в результате чего была повреждена железная дорога и трансформаторная станция. Также сообщалось о взрывах в воинской части кафиров.
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