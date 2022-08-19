Стихія натякає росіянам, що варто тікати з Криму

У соціальних мережах з'явилося відео, як стихія бушувала у Сакському районі. Потужний смерч заввишки у багатоповерхівку не налякав людей, які вийшли на вулицю знімати відео.

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На відео видно, як потужний вихор підіймав із землі буквально все, що було на шляху. У соціальних мережах вже жартують, що навіть природа натякає росіянам покинути Крим. Окрім того, українці кепкують про ДРГ і застосування кліматичної зброї.

У соцмережах повідомляють, що смерч накрив Крим ще 18 серпня. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Водночас вихор пошкодив декілька авто й ферму.

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