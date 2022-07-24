У Краснодарському краю помітили потужні смерчі

Моторошні відео опублікували очевидці у телеграм-каналах. Зазначають, що смерч помітили поблизу пляжів сіл Криниця та Бетта. Кажуть, що побачене – буквально епізод із якогось фільму-катастрофи.

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У курортному російському місті Сочі останні дні відбувається якийсь справжній погодний апокаліпсис – напередодні вулиці затопило настільки сильно, що потік води зносив автівки.

На відео та фото, які поширюють росіяни видно, як люди відпочивають на березі Чорного моря. Цікаво, шо відпочивальники не поспішали покидати пляж, коли побачили, як насуваються смерчі, а навпаки – знімали на фото та відео. Кажуть – вперше в житті таке бачать.

На пляжі у Краснодарському краї відпочивальники спостерігають, як насувається смерч / Фото місцеві телеграм-канали

Природні катаклізми не є чимось новим для росії

З початку війни природа начеб то вирішила відплатити за російську агресію потужними зливами, аномально масштабними пожежами, смерчами. Навіть сарана атакувала російське місто, з якого ворожі літаки бомблять Україну.

Більше про це – на росії навала сарани атакувала місто, звідки бомблять Україну: дивитись відео