Місцеві жителі публікують відео, як вода зносить все на своєму шляху. Через потоп у Сочі місцеві жителі в паніці, проте вже звикли до цього.
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Затопило навіть перші поверхи будівель
У Сочі через зливи підтопило дороги, прибудинкові території, цокольні та перші поверхи будівель, зокрема підвал станції швидкої допомоги.
Через підтоплення підстанцій відключено електрику в мікрорайоні Донський,
– повідомила місцева влада.
Місцеві жителі скаржаться, що у місті погано працюють зливні системи, тож вулиці Сочі щоразу перетворюються на канали після рясних злив. Проте місцевій владі байдуже.
Крім цього, в місті активно розпродують земельні ділянки, на яких заборонене будівництво.
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Наслідки потопу в Сочі: дивіться відео
Є загиблий
Мер Сочі повідомив, що від наслідків негоди загинула щонайменше одна людина. Є поранені.
Зауважимо, що цього ж дня від повеней разом із Сочі постраждав і Краснодар. У місті сильно затопило вулицю поблизу стадіону "Кубань". Проте місцеві жителі не розгубилися. У мережі поширюють відео, як краснодарці купаються в цих брудних потоках води.
До слова, нещодавно у росії було нашестя сарани на місто, з якого літаки обстрілювали багатостраждальний Маріуполь.
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