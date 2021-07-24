Протягом 23 липня в Сочі йшов дощ. Упродовж години тут випало 52,6 міліметра опадів, а за добу – місячна норма. Через це вулиці таких районів, як Дагомис, Кудепста, Хоста та Мацеста перетворилися на справжні гірські річки.

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Про критичну ситуацію повідомляли заздалегідь

Ще напередодні російські синоптики попередили, що на Сочі насуваються потужні зливи та грози. На це місцева влада зреагувала тим, що закрила всі пляжі, а фахівці обстежили русла річок на предмет засмічень. Про це повідомляють РИА Новости.

Але місцевим і відпочивальникам було все одно. Вони й надалі лежали на пляжах і заходили в море.

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А похвилюватися, між іншим, було чого. Адже на одному з пляжів Сочі злива зруйнувала підпірну стіну і бруківку.

Руйнівна стихія в Сочі: дивіться відео

Топить усе підряд

Сочі пішло під воду пізнього вечора п'ятниці. На викладених у мережі кадрах видно, як з берегів повиходили місцеві річки.

Наслідки розливу річок Хоста, Мацеста, Кудепста та Дагомис: дивіться відео

Крім того, подвір'я багатьох житлових будинків перетворилися на справжнісінькі басейни. Затопило й важливі федеральні траси, зокрема Адлер – Сочі. Тут автомобілі буквально плавають. Тому місцева влада змушеною була призупинити рух.

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Як злива затопила Сочі: дивіться відео

Згасло світло

За даними ТАСС, без електрики залишилися приблизно 6 сусідніх до Сочі населених пунктів. Щоправда, місцеві енергитики переконують, що вони свідомо повимикали електропідстанції через загрозу підтоплення.

Темрява після зливи в Сочі: дивіться відео

Мототорошності ситуації додає й те, що містом лунали сирени. Хоча російське МНС запевнило, що евакуація населення – не потрібна.

Сирени в Сочі сповіщають про критичну ситуацію: дивіться відео

Приблизно о 1 ночі за Києвом злива в Сочі припинилася. Наразі триває ліквідація наслідків. До робіт залучено 90 рятувальників і 27 одиниць техніки.

Затоплені райони Сочі: дивіться відео

За даними РИА Новости, хоча й кілька районів Сочі затопило, але в центрі про це немає навіть натяку.

Попри затоплені околиці, центр в Сочі – сухий: відео

Зауважимо! Раніше негода по Сочі вдарила 4 та 5 липня. Тоді в місті одночасно лютували злива та сильний вітер. Як писали тоді росЗМІ, Сочі плило та летіло одночасно. Відомо про щонайменше одну жертву.