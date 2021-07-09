На скільки окупантам вистачить води
Запасів у водосховищах вистачить на 2 роки. Про це представник окупаційної влади Криму заявив в ефірі російського телеканалу.
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Враховуючи гострий дефіцит води, тепер у нас є запас води на цей рік і ще на перехідний є повністю,
– сказав окупант.
На півострові розпочинають роботи для оновлення очисних споруд і зливової каналізації. За словами проросійського чиновника, у Криму є труднощі з очищенням вод.
Негода у Криму: коротко
- Вже кілька тижнів сильні зливи заливають півострів. Вперше негода накрила Крим 18 червня. Через паводки у Ялті навіть зупиняли роботу дитячих садочків.
- Російські ЗМІ писали, що внаслідок негоди загинула людина, крім того, є постраждалі.
- 4 липня у Криму оголосили режим надзвичайної ситуації. Тоді найбільше постраждав Бахчисарайський район. 50 будинків затопило.
- Востаннє негода накрила Саки. Місцевих мешканців довелося евакуювати.
Що відомо про проблему води на півостровіДо окупації Криму Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді. Тепер кримчани беруть воду з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За твердженням екологів, це призвело до засолення ґрунту. Через малосніжну зиму запасів залишилося дуже мало, а безліч озер та рік просто висохли. Для того, щоб зберегти воду до початку туристичного сезону, місцевим мешканцям її подавали по графіку.
Згідно з міжнародним правом, відповідальною за проблему води на півострові є держава-окупант, тобто Росія. Київ неодноразово казав, що відновить водопостачання Криму лише після його деокупації.