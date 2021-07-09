На скільки окупантам вистачить води

Запасів у водосховищах вистачить на 2 роки. Про це представник окупаційної влади Криму заявив в ефірі російського телеканалу.

Актуально Крим далі заливає вода: цього разу постраждали Саки, людей евакуювали

Враховуючи гострий дефіцит води, тепер у нас є запас води на цей рік і ще на перехідний є повністю,

– сказав окупант.

На півострові розпочинають роботи для оновлення очисних споруд і зливової каналізації. За словами проросійського чиновника, у Криму є труднощі з очищенням вод.

Негода у Криму: коротко

Вже кілька тижнів сильні зливи заливають півострів. Вперше негода накрила Крим 18 червня. Через паводки у Ялті навіть зупиняли роботу дитячих садочків.

Російські ЗМІ писали, що внаслідок негоди загинула людина, крім того, є постраждалі.

4 липня у Криму оголосили режим надзвичайної ситуації. Тоді найбільше постраждав Бахчисарайський район. 50 будинків затопило.

Востаннє негода накрила Саки. Місцевих мешканців довелося евакуювати.