На скільки окупантам вистачить води

Запасів у водосховищах вистачить на 2 роки. Про це представник окупаційної влади Криму заявив в ефірі російського телеканалу.

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Враховуючи гострий дефіцит води, тепер у нас є запас води на цей рік і ще на перехідний є повністю,
– сказав окупант.

На півострові розпочинають роботи для оновлення очисних споруд і зливової каналізації. За словами проросійського чиновника, у Криму є труднощі з очищенням вод.

Негода у Криму: коротко

  • Вже кілька тижнів сильні зливи заливають півострів. Вперше негода накрила Крим 18 червня. Через паводки у Ялті навіть зупиняли роботу дитячих садочків.
  • Російські ЗМІ писали, що внаслідок негоди загинула людина, крім того, є постраждалі.
  • 4 липня у Криму оголосили режим надзвичайної ситуації. Тоді найбільше постраждав Бахчисарайський район. 50 будинків затопило.
  • Востаннє негода накрила Саки. Місцевих мешканців довелося евакуювати.

Що відомо про проблему води на півострові

До окупації Криму Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді. Тепер кримчани беруть воду з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За твердженням екологів, це призвело до засолення ґрунту. Через малосніжну зиму запасів залишилося дуже мало, а безліч озер та рік просто висохли. Для того, щоб зберегти воду до початку туристичного сезону, місцевим мешканцям її подавали по графіку.

Згідно з міжнародним правом, відповідальною за проблему води на півострові є держава-окупант, тобто Росія. Київ неодноразово казав, що відновить водопостачання Криму лише після його деокупації.