На сколько оккупантам хватит воды

Запасов в водохранилищах хватит на 2 года. Об этом представитель оккупационной власти Крыма заявил в эфире российского телеканала.

Актуально Крым дальше заливает вода: на этот раз пострадали Саки, людей эвакуировали

Учитывая острый дефицит воды, теперь у нас есть запас воды на этот год и еще на переходный полностью,

– сказал оккупант.

На полуострове начинают работы для обновления очистных сооружений и ливневой канализации. По словам пророссийского чиновника, в Крыму есть проблемы с очисткой вод.

Непогода в Крыму: коротко

Уже несколько недель сильные ливни заливают полуостров. Впервые непогода накрыла Крым 18 июня. Из-за паводков в Ялте даже останавливали работу детских садов.

Российские СМИ писали, что в результате непогоды погиб человек, кроме того, есть пострадавшие.

4 июля в Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации. Тогда больше всего пострадал Бахчисарайский район. 50 домов затопило.

Последний раз непогода накрыла Саки. Местных жителей пришлось эвакуировать.