На сколько оккупантам хватит воды
Запасов в водохранилищах хватит на 2 года. Об этом представитель оккупационной власти Крыма заявил в эфире российского телеканала.
Актуально Крым дальше заливает вода: на этот раз пострадали Саки, людей эвакуировали
Учитывая острый дефицит воды, теперь у нас есть запас воды на этот год и еще на переходный полностью,
– сказал оккупант.
На полуострове начинают работы для обновления очистных сооружений и ливневой канализации. По словам пророссийского чиновника, в Крыму есть проблемы с очисткой вод.
Непогода в Крыму: коротко
- Уже несколько недель сильные ливни заливают полуостров. Впервые непогода накрыла Крым 18 июня. Из-за паводков в Ялте даже останавливали работу детских садов.
- Российские СМИ писали, что в результате непогоды погиб человек, кроме того, есть пострадавшие.
- 4 июля в Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации. Тогда больше всего пострадал Бахчисарайский район. 50 домов затопило.
- Последний раз непогода накрыла Саки. Местных жителей пришлось эвакуировать.
Что известно о проблеме воды на полуостровеДо оккупации Крыма Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде. Теперь крымчане берут воду из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По утверждению экологов, это привело к засолению почвы. Через малоснежную зиму запасов осталось очень мало, а множество озер и рек просто высохли. Для того чтобы сохранить воду до начала туристического сезона, местным жителям ее подавали по графику.
Согласно международному праву, ответственным за проблему воды на полуострове является государство-оккупант, то есть Россия. Киев неоднократно говорил, что восстановит водоснабжения Крыма только после его деоккупации.