Россия не получит воду для Крыма даже силовым способом, – Резников
Алексей Резников заявил, что Украина не выделит воду для временно оккупированного Крыма даже если Россия будет применять силу. По словам чиновника, Москва вряд ли сможет выделить достаточный контингент для захвата Юга Украины.
Источник:"Украинская правда"
Что заявил Резников
О войне за воду для Крыма можно говорить только теоретически. Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сказал в интервью.
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По словам Резникова, если оккупанты захотят завладеть Каховским водохранилищем им это не удастся.
Так просто воду они не получат, даже силовым способом. Им надо будет пролить кровь русских солдат,
– подчеркнул вице-премьер.
Он пояснил, что для того, чтобы получить доступ к воде в Каховском хранилище, оккупантам придется "ходить в Днепр".
"На север страны, чтобы везде контролировать эту воду? Это нереально. Это пол страны надо захватить", – пояснил вице-премьер-министр.
Чиновник сомневается, что Москва сможет выделить достаточный контингент для наступления из Крыма, чтобы дойти до дамбы в Новой Каховке.
"Вы же знаете, что защищаясь, достаточно иметь меньший состав. У нас с вами официальный контингент – 250 тысяч. Плюс 50 тысяч Нацгвардии. Плюс добавьте сюда тех, кто уже через фронт прошел, если не ошибаюсь, 460 тысяч наших граждан", – пояснил Резников.
Проблема водоснабжения в Крыму
- Из-за малоснежной зимы и засоления почвы запасы воды на оккупированном полуострове – критически низкие.
- В ряде городов воду подают по расписанию. Например, в Ялте и Алуште с 19 апреля лишь по 5 часов в сутки. К таким действиям прибегли, чтобы воды хватило для туристов в отелях, когда начнется туристический сезон.
- Ранее лидер украинской делегации для участия в ТКГ Леонид Кравчук говорил, что Киев может рассмотреть вопрос поставки воды в Крым только в случае гуманитарной катастрофы.
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