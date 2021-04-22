Алексей Резников заявил, что Украина не выделит воду для временно оккупированного Крыма даже если Россия будет применять силу. По словам чиновника, Москва вряд ли сможет выделить достаточный контингент для захвата Юга Украины.

Что заявил Резников

О войне за воду для Крыма можно говорить только теоретически. Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сказал в интервью.

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По словам Резникова, если оккупанты захотят завладеть Каховским водохранилищем им это не удастся.

Так просто воду они не получат, даже силовым способом. Им надо будет пролить кровь русских солдат,

– подчеркнул вице-премьер.

Он пояснил, что для того, чтобы получить доступ к воде в Каховском хранилище, оккупантам придется "ходить в Днепр".

"На север страны, чтобы везде контролировать эту воду? Это нереально. Это пол страны надо захватить", – пояснил вице-премьер-министр.

Чиновник сомневается, что Москва сможет выделить достаточный контингент для наступления из Крыма, чтобы дойти до дамбы в Новой Каховке.

"Вы же знаете, что защищаясь, достаточно иметь меньший состав. У нас с вами официальный контингент – 250 тысяч. Плюс 50 тысяч Нацгвардии. Плюс добавьте сюда тех, кто уже через фронт прошел, если не ошибаюсь, 460 тысяч наших граждан", – пояснил Резников.

Обратите внимание! До оккупации Крыма Украина обеспечивала полуостров пресной водой на 88%. Однако с 2014 года, согласно международному праву, ответственной за проблему воды в Крыму является страна-оккупант Россия.

Проблема водоснабжения в Крыму