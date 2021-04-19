Оккупационные власти в Крыма придумала новый способ сбережения водных ресурсов. Уже с 24 апреля жители оккупированного полуострова останутся без горячей воды.

Об этом заявил "руководитель республики Крым" Сергей Аксенов. По словам так называемого руководителя, новый график подачи воды внедряют в тестовом режиме.

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Следовательно, с 24 апреля в Симферополе не будут подавать горячую воду, а холодная будет по графику – с 6:00 до 00:00 ежесуточно. Заметим, что в Ялте другой график водоснабжения от 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00.

Сергей Аксенов также предупредил, что 22 и 23 апреля систему подачи воды в Симферополе будут тестировать, из-за чего возможны срывы графика водоснабжения, мутность и подача некачественной воды.

Он выразил надежду, что благодаря такому графику воды в Крыму может хватить до конца года. В то же время так называемая власть ожидает, что после запуска очередных скважин на Бештерек – Зуйском водозаборе с 25 апреля в Симферополь будет поступать 110 тысяч кубометров воды в сутки.

Обратите внимание! Согласно нормам международного законодательства, ответственность за проблемы воды в Крыму несет Россия, как страна-оккупант.

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