Новая экокатастрофа: в оккупированном Крыму из-за засоления почвы гибнут деревья

Жители оккупированного Крыма бьют тревогу: из-за недостатка воды страдают степные районы полуострова. Из-за новой экологической катастрофы гибнут деревья.

Так, в селе Дмитровка в аннексированном Крыму местные жители сделали фото высохшего и побелевшего пня. Люди утверждают, что такие погибшие деревья являются правдивым свидетельством стремительного засоление почвы, передает местное издание "Примечания".

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Сиваш стал соленее, деревья погибают одно за другим. Они высыхают, потом их сушат на дрова, но древесина пахнет иначе, чем раньше. Будто она пропиталась солевым раствором,

– пишут в издании.

Оккупационная власть полуострова признает катастрофическую нехватку пресной воды, от которой больше всего страдают степные сельскохозяйственные районы. Российские ученые рассматривают три варианта спасения крымских земель: опреснения, очистки сточных вод и поиск новых источников пресной воды путем бурения артезианских скважин.



Фото засоленного пенька в оккупированном Крыму

После того, как Украина прекратила поставки воды на полуостров, проблему с орошением земли оккупантам так и не удалось решить. До аннексии Украина обеспечивала около 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.

Кстати, в августе 2018 года в МинВОТ заявили, что с момента оккупации полуострова в Крыму исчезло около 70% зеленых насаждений степного Крыма. В украинском министерстве уже тогда объясняли: ситуация катастрофическая.