Новая экокатастрофа: в оккупированном Крыму из-за засоления почвы гибнут деревья
Жители оккупированного Крыма бьют тревогу: из-за недостатка воды страдают степные районы полуострова. Из-за новой экологической катастрофы гибнут деревья.
Так, в селе Дмитровка в аннексированном Крыму местные жители сделали фото высохшего и побелевшего пня. Люди утверждают, что такие погибшие деревья являются правдивым свидетельством стремительного засоление почвы, передает местное издание "Примечания".
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Сиваш стал соленее, деревья погибают одно за другим. Они высыхают, потом их сушат на дрова, но древесина пахнет иначе, чем раньше. Будто она пропиталась солевым раствором,
– пишут в издании.
Оккупационная власть полуострова признает катастрофическую нехватку пресной воды, от которой больше всего страдают степные сельскохозяйственные районы. Российские ученые рассматривают три варианта спасения крымских земель: опреснения, очистки сточных вод и поиск новых источников пресной воды путем бурения артезианских скважин.
Фото засоленного пенька в оккупированном Крыму
После того, как Украина прекратила поставки воды на полуостров, проблему с орошением земли оккупантам так и не удалось решить. До аннексии Украина обеспечивала около 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.
Кстати, в августе 2018 года в МинВОТ заявили, что с момента оккупации полуострова в Крыму исчезло около 70% зеленых насаждений степного Крыма. В украинском министерстве уже тогда объясняли: ситуация катастрофическая.