Обрушение Крымского моста может привести к катастрофе, – Тука

Если построенный Россией Крымский мост обвалится над Керченским проливом, это может спровоцировать экологическую и гуманитарную катастрофу. Из-за его падения Азовское море станет заблокированным для прохода судов.

Только по этой причине Украина продолжает мониторить состояние Крымского моста, пояснил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в комментарии "Обозревателю".

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Если Азовское море будет замкнутым, это нанесет мощный удар по экологии акватории региона.

"Какие могут быть экологические и экономические последствия, сейчас даже спрогнозировать сложно. Ведь пока неизвестно, где именно он рухнет, останется ли судоходство или нет. В каком состоянии ледоход будет в тот момент и тому подобное. Только понимание этого останавливает меня от того, чтобы со щенячьим восторгом наблюдать, как это все падает", – заверил Тука.

Несмотря на громкие заявления Кремля о его "вечном существованим" и якобы ложной информации Киева о его разрушении, Россия следит за результатами украинских мониторингов. Кроме того, Москва даже реагирует на тревожные сообщения Украины.

Когда мы опубликовали информацию о проседании Крымского моста с одной стороны, а с другой стороны – поднятии арки, то наши российские визави начали сразу: хохляцкий трэш, фуфлометы, и так далее. А на третий день в Керчи высадилась группа российских ученых, проектировщиков этого моста. Несколько десятков человек немедленно начали работу, чтобы выяснить, как действовать,

– заявил замминистра.

Поэтому, Украина следит не только за состоянием скандальной сооружения, но и за реакцией России.

"Если бы здесь не было гуманитарной и экологической угрозы, то я бы аплодировал, пока у них бы по всей России мосты падали каждый день", – подчеркнул Тука.

Что такое "Крымский (Керченский) мост" и почему он разрушается?Россия построила мост через Керченский пролив, поэтому он соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Протяженность сооружения составляет 19 километров. 15 мая 2018 года официально открыли мост, запустив движение по нему.



В оккупантов часто возникают проблемы с мостом. Ранее он уже частично обвалился. В частности, на морском участке сооружения один из железнодорожных пролетов наклонился и упал в воду.



Впоследствии, в МинТОТ обнародовали результаты космической съемки, которая показала, что Крымский мост постепенно смещается. Одни объекты проседают со скоростью до 89 миллиметров в год, другие – поднимаются со скоростью до 52 миллиметров в год.



По словам экспертов, основной причиной быстрого разрушения моста является нарушение всех норм его строительства, ведь строили его на скорую руку и с нарушениями. Разрушение Крымского моста может стать катастрофой не только на уровне человеческих потерь, но и экологичной. Мост уже служит неестественной дамбой и вредит экосистеме. Его падение на уровне 35-метровой глубины вообще может перекрыть пролив.