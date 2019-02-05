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      "Ужасное строительство": автор проектов Крымского моста рассказал о его опасности

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      Во время строительства Крымского моста были нарушены все нормы судоходства
      Во время строительства Крымского моста были нарушены все нормы судоходства / most.life

      Во время строительства Крымского моста, соединяющего оккупированный полуостров с Россией, были нарушены все нормы судоходства в Керченском проливе. Для того, чтобы хоть как-то исправить ситуацию, нужно провести работы по очистке и углублению судоходного канала в районе сооружения.

      Мост нельзя было строить в Керченском проливе, ведь он несет угрозу для прохождения под ним кораблей, отметил автор двух украинских проектов Крымского моста, инженер-мостостроитель Георгий Росновский в комментарии "Обозревателю".

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      После строительства Крымского моста уменьшилась глубина акватории порта в оккупированной Керчи, и она начал мельчать.

      То, что они строят, – это ужасно. Даже есть документы, в которых сказано, что строить мост там нельзя из-за условий судоходства, там высота под мостом всего 35 метров – это недопустимо, должно быть не менее 50, а лучше 70 метров. Небольшая часть моста открыта для судоходства, а дальше идут маленькие пролеты, это тоже недопустимо,
      – заявил Росновский –

      Эксперты сообщали о проблемах судоходства из-за постройки моста еще 15 лет назад.

      "Есть письмо тогдашнего капитана Керченского порта, который писал, что в этом месте нельзя строить мост, потому что судоходный канал имеет повороты, но Керченский пролив шире, чем судоходная часть. Из-за сооружения Крымского моста непонятно, где проходят границы судоходства, поэтому некоторые корабли натыкаются на мель", – добавил мостостроитель.

      Поэтому, в районе Крымского моста необходимо провести работы по очистке и углублению канала, но для этого нужно проводить исследования и выделять дополнительные деньги.

      Что такое "Крымский (Керченский) мост" и почему он рушится?Россия построила мост через Керченский пролив, а затем он соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Протяженность сооружения составляет 19 километров. 15 мая 2018 года официально открыли мост, запустив движение по нему.

      У оккупантов часто возникают проблемы с мостом. Ранее он уже частично обвалился. В частности, на морском участке сооружения один из железнодорожных пролетов наклонился и упал в воду.

      Впоследствии, в МинВОТ обнародовали результаты космической съемки, которая показала, что Крымский мост постепенно смещается. Одни объекты проседают со скоростью до 89 миллиметров за год, другие – поднимаются со скоростью до 52 миллиметров в год.

      По словам экспертов, основной причиной быстрого разрушения моста есть нарушение всех норм строительства, ведь строили его наспех и с нарушениями. Разрушение Крымского моста может стать катастрофой не только на уровне человеческих потерь, но и экологичной. Мост уже служит неестественной дамбой и вредит экосистеме. Его падение на уровне 35-метровой глубины вообще может перекрыть пролив.

      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Строительство Водный транспорт Украина – Россия Аннексия Крыма Новости Крыма Крымский мост
      Источник: 24 Канал
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