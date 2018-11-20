Крымский мост смещается: в МинТОТ показали фотодоказательства

Космическая съемка показала, что Крымский мост, который соединяет оккупированный полуостров с РФ, постепенно смещается. Об этом, в частности, свидетельствует и смещение арок на переправе.

Такую информацию обнародовала пресс-служба МинТОТ на своей странице в Facebook.

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Незаконно построенный Российской Федерацией Керченский мост – смещается. Выводы сделаны на основе интерферометрического метода обработки данных космических снимков, сделанных со стороны временно оккупированного Крымского полуострова и острова Тузла,

– говорится в сообщении.

В частности, в МинТОТ указывают на то, что на переправе есть несколько критических участков, на которых и происходят процессы смещения.

Речь идет о районе искусственной насыпи со стороны полуострова. Там заметили объекты с вертикальными смещениями со скоростью от 89 миллиметров (проседание) до 52 миллиметров (поднятие) в год.

В центральной части моста, в свою очередь, заметили поднятие арки железнодорожного сообщения со скоростью до 30 миллиметров в год. Однако арка автомобильного сообщения проседает со скоростью до 32 миллиметров в год.

Также на территории острова Тузла наблюдаются два опасные участка. Первый – часть косы проседает со скоростью от 10 до 90 миллиметров в год.

Второй – объекты рядом с участком моста проседают со скоростью до 83 миллиметров в год.

Такие изменения, по оценкам специалистов, свидетельствуют о нестабильности морского дна в местах установки опор моста и имеют негативное влияние на акваторию Черного моря. Более того, они могут нести угрозы жизни и здоровью людей. Сложные погодные условия, особенно в зимний период, в сейсмически нестабильном районе могут усилить дестабилизирующие факторы влияния на устойчивость Керченского моста.

Что такое "Крымский (Керченский) мост"?

Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (аннексированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров. 15 мая 2018 года президент России Владимир Путин открыл сооружение, запустив движение по нему. В то же время, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.