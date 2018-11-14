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      Во время строительства Крымского моста произошла серьезная авария: фото

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      При строительстве Крымского моста произошла серьезная авария
      При строительстве Крымского моста произошла серьезная авария / Фото з відкритих джерел

      При строительстве оккупантами подходов к железнодорожной части Крымского моста произошла авария. Без тепла остались 22 тысячи жителей Керчи, две школы, два детских сада и колония.

      Об этом сообщает местный сайт оккупированной Керчи.

      Читайте также: Оккупанты завершили один из основных этапов строительства Крымского моста: фото

      Так, ночью 14 ноября самосвал, работающий на незаконном строительстве подходов к железнодорожному мосту через Керченский пролив, ехал по Феодосийском шоссе с поднятым кузовом. Таким образом автомобиль повредил две трубы местной ТЭЦ, сдвинув их до проектной отметки.

      Кримський міст Аварія
      В время строительства Крымского моста произошла авария/ Источник: местный сайт оккупированной Керчи

      Кримський міст Аварія
      Без тепла осталось 22 жителей / Источник: местный сайт оккупированной Керчи

      В результате аварии в оккупированной Керчи без тепла остались 55 многоквартирных жилых домов – это 22 тысяч абонентов. Кроме того, от последствий пострадали 2 школы, 2 детских сада и колония.

      Оккупанты заявляют, что работы по устранению аварии будут вестись максимально быстро.

      К слову, в начале октября "проект века" оккупантов, так называемый Крымский мост частично обрушился. В частности, на морском участке сооружения один из железнодорожных пролетов наклонился и упал в воду. Предварительно, причина инцидента – техническая неисправность одной из домкратных систем.

      Что такое "Крымский (Керченский) мост"?
      Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (аннексированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров. 15 мая 2018 года президент России Владимир Путин открыл сооружение, запустив движение по нему. В то же время, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.

      Теги: Новости Украины Керчь Аннексия Крыма Крымский мост
      Источник: 24 Канал
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