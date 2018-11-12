Оккупанты завершили один из основных этапов строительства Крымского моста: фото

В оккупированном Крыму завершили возведение всех опор железнодорожной части Крымского моста. Оккупанты называют этот этап строительства "одним из основных".

Об этом сообщает так называемый информационный центр "Крымский мост".

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Так, глава совета директоров "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг утверждает, что возведение опор требует "особых условий".

Это не просто завершение установки опор под железную дорогу. Готовы все опоры Крымского моста – и автодорожные и железнодорожные. Тысячи свай для этих опор погружены на большую глубину: на некоторых участках более 100 метров,

– заявляет он.

В так называемом информационном центре уточнили, что последней была построена 254-я опора в Керченском проливе на участке между фарватером и крымским берегом. Она состоит из фундамента на 16 трубчатых сваях, погруженных под разными углами на глубину до 70 метров.

"Опора выведена на проектную отметку 33 метра от уровня воды, почти 12-этажная высота", – отметил Ротенберг.

Строительству опор, по словам главы совета директоров, препятствовал ряд факторов. Среди них – "сильные ветры и сейсмика".

Напомним, в начале октября "проект века" оккупантов, так называемый Крымский мост частично обвалился. В частности, на морском участке сооружения один из железнодорожных пролетов наклонился и упал в воду. Предварительно, причина инцидента – техническая неисправность одной из домкратных систем.

Что такое "Крымский (Керченский) мост"?Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (аннексированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров. 15 мая 2018 года президент России Владимир Путин открыл сооружение, запустив движение по нему. Вместе с тем, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.