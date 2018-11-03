"Даже танков не видно": в сети показали новые фото пустого Крымского моста

В сети обнародовали свежее фото Крымского моста. По фотографиям видно, что оккупанты переправляются по нему так же "часто", как отдыхают на пляжах аннексированного полуострова.

Соответствующий снимок опубликовала в Twitter RoksolanaToday&Крым.

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Даже танков сегодня не видно,

– говорится в иронической заметке к фотографии.

Добавим, что 1 октября оккупанты запустили движение грузового транспорта на незаконно построенном Крымском мосту. Событие вызвало шквал насмешек в сети. Так, люди шутливо спрашивали, выдержит ли российский мост танки.

Напомним, в начале октября "проект века" оккупантов, так называемый Крымский мост частично обвалился. В частности, на морском участке сооружения один из железнодорожных пролетов наклонился и упал в воду. Предварительно, причина инцидента – техническая неисправность одной из домкратных систем.

Что такое "Крымский (Керченский) мост"?

Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (аннексированній Крым). Его протяженность составляет 19 километров. 15 мая 2018 года президент России Владимир Путин открыл сооружение, запустив движение по нему. Вместе с тем, президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.