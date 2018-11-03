"Навіть танків не видно": у мережі показали нові фото пустого Кримського мосту

У мережі оприлюднили свіже фото Кримського мосту. Зі світлини видно, що окупанти переправляються по ньому так само "часто", як відпочивають на пляжаж анексованого півострова.

Відповідний знімок опублікувала у Twitter RoksolanaToday&Крым.

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Навіть танків сьогодні не видно,

– йдеться у іронічному дописі до світлини.

Додамо, що 1 жовтня, окупанти запустили рух вантажного транспорту на незаконно побудованому Кримському мосту. Подія викликала шквал насмішок у мережі. Так, люди жартівливо запитували, чи витримає російський міст танки.

Нагадаємо, на початку жовтня "проект століття" окупантів, так званий Кримський міст частково обвалився. Зокрема, на морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду. Попередньо, причина інциденту – технічна несправність однієї з домкратних систем.

Що таке "Кримський (Керченський) міст"? Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (анексований Крим). Його протяжність становить 19 кілометрів. , 15 травня 2018 року президент Росії Володимир Путін відкрив споруду, запустивши рух по ньому. Водночас, Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля.