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      Як приймають російських туристів в окупованому Криму

      Крим.Реалії 18 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – "Настільки успішного сезону в Криму не було вже чверть століття", – так говорять кримські чиновники. Вони нарахували більше 6 мільйонів туристів. Проте самі відпочивальники зізнаються, що ціни кусаються, тому й приїжджають ненадовго.

      Більше про те, як відпочивають туристи в анексованому Криму та кому там дозволяють вести бізнес – дивіться в програмі.

      Ведучий:

      Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

      Теги: Крим.Реалії Новини Росії Анексія Криму Новини Криму відпочинок
      Джерело: 24 канал
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