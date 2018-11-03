Як приймають російських туристів в окупованому Криму

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – "Настільки успішного сезону в Криму не було вже чверть століття", – так говорять кримські чиновники. Вони нарахували більше 6 мільйонів туристів. Проте самі відпочивальники зізнаються, що ціни кусаються, тому й приїжджають ненадовго.

Більше про те, як відпочивають туристи в анексованому Криму та кому там дозволяють вести бізнес – дивіться в програмі. Ведучий: Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.