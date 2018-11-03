Как принимают российских туристов в оккупированном Крыму

В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 Канала от "Радио Свободы" – "Столь успешного сезона в Крыму не было уже четверть века", – так говорят крымские чиновники. Они насчитали более 6 миллионов туристов. Однако сами отдыхающие признаются, что цены кусаются, поэтому и приезжают ненадолго.

Больше о том, как отдыхают туристы в аннексированном Крыму и кому там разрешают вести бизнес, смотрите в программе. Ведущий: Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.