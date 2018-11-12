Окупанти завершили один із основних етапів будівництва Кримського мосту: фото

В окупованому Криму завершили зведення усіх опор залізничної частини Кримського мосту. Окупанти називають цей етап будівництва "одним із основних".

Про це повідомляє так званий інформаційний центр "Кримський міст".

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Так, голова ради директорів "Стройгазмонтаж" Аркадій Ротенберг стверджує, що зведення опор потребує "особливих умов".

Це не просто завершення встановлення опор під залізницю. Готові всі опори Кримського мосту – і автодорожні, і залізничні. Тисячі паль для цих опор занурені на велику глибину: на деяких ділянках – понад 100 метрів,

– заявляє він.

У так званому інформаційному центрі уточнили, що останньою була побудована 254-та опора в Керченській протоці на ділянці між фарватером і кримським берегом. Вона складається з фундаменту на 16 трубчастих палях, занурених під різними кутами на глибину до 70 метрів.

"Опора виведена на проектну відмітку 33 метри від рівня води, майже 12-поверхова висота", – зазначив Ротенберг.



Етап будівництва "одним із основних"/ Джерело: так званий інформцентр "Кримський міст"

Будіництву опор, за словами голови ради директорів, перешкоджала низка чинників. Серед них – "сильні вітри та сейсміка".

Нагадаємо, на початку жовтня "проект століття" окупантів, так званий Кримський міст частково обвалився. Зокрема, на морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду. Попередньо, причина інциденту – технічна несправність однієї з домкратних систем.

Що таке "Кримський (Керченський) міст"?Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (анексований Крим). Його протяжність становить 19 кілометрів. , 15 травня 2018 року президент Росії Володимир Путін відкрив споруду, запустивши рух по ньому. Водночас, Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля.