Проте Росія навряд чи наважиться напасти на країну, яка буде добре підготовлена. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю начальника Генштабу Польщі генерала Веслава Кукули виданню Rzeczpospolita.

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У Польщі закликали готуватися до війни з Росією

За словами Кукули, напад Росії на Польщу у майбутньому є цілком реальним. Те, коли саме Путін може наважитися на вторгнення, залежить від темпів відновлення військової міці країни-агресорки, збільшення окупаційної армії та послаблення НАТО. Крім того, у нову війну будуть втягнуті й безпосередньо США.

Це реальна загроза. Для мене найважливіше питання інше. Чи зможемо ми в довгостроковій перспективі побудувати стійкість системи держави та здатність Збройних Сил усунути цю загрозу і коли? Чи почнеться війна і коли вона почнеться, в певному сенсі залежить від нас. Нападати на країну, яка добре підготовлена ​​до захисту і чиє суспільство дасть відсіч, є величезним ризиком. Агресія завжди харчується слабкостями,

– наголосив глава Генштабу Польщі.

Кукула також прокоментував, чи дійсно Росія може почати нову війну проти Північноатлантичного Альянсу за кілька років. Так, за його оцінками, це може теоретично статися до 2029 року, за умови, що Кремль встигне накопичити резерви. Глава Генштабу Польщі наголосив, що таку думку має й керівництво НАТО.

"Росія має демографічний і сировинний потенціал і, головне, ще діючу оборонну промисловість не тільки для того, щоб вести війну, а й паралельно розвивати свій оборонний потенціал. Припинення конфлікту в Україні значно полегшить розширення її збройних сил і може істотно скоротити термін, зазначений генералом Брейєром", – додав Кукула.

Хоча у Генштабі Польщі не стали називати більш конкретних строків, проте можливість нападу Путіна на країни НАТО залежатиме від трьох факторів – наміри, сила й можливості. Так, перший з них вже давно відомий в усьому світі, адже Кремль з 2021 року поширює наративи про війну з Альянсом. Щодо другого фактору – сили – то тут Росія має чималі труднощі, адже повномасштабна війна з Україною значно виснажує ресурси агресора.

Втім, Росія має можливості, щоб відновити запаси зброї та живу силу. Ба більше, на думку Кукули, Путін зробив висновки своїх посилок під час нападу на Україну, тому, найімовірніше, напад на НАТО матиме інший вектор.

Силовий вектор сильно послабили український опір і міжнародна солідарність. Але Росія його послідовно відбудовує. План розширення збройних сил до 1,5 мільйона солдатів у країні, яка має арсенал ядерного стримування, є дуже чітким сигналом того, для чого ці ресурси мають бути використані. Особливо після висновків з України, де було задіяно занижену кількість військових, особливо на початковому етапі агресії,

– додав Кукула.

Крім того, Росія може скористатися й іншими можливостями, щоб напасти на НАТО. До прикладу начальник Генштабу Польщі наводить виникнення суперечок між Альянсом та США чи війна у Тихому океані, яка буде активно залучати американські сили.

"Слід пам’ятати, що Росія формує вектор можливостей у багатьох вимірах, зокрема з її гібридними операціями", – переконаний Кукула.

Резюмуючи, начальник Генштабу Польщі наголосив, що Росія – непередбачувана, і це не завжди враховують деякі країни-члени НАТО. Відтак, розрахунки щодо стримання агресора можуть виявитися невірними. Відтак, Кукула закликає готуватися до війни. Він розповів, що ще у 2021 році у НАТО почалася підготовка до можливої війни, коли розвідка зафіксувала підготовку Росії до нападу на Україну.

"Тоді ми розпочали весь цикл підготовки збройних сил, і одразу почалася трансформація НАТО. Те, що за кілька годин до нападу на Україну над Польщею з'явилися літаки НАТО, літаючі танкери та системи раннього попередження, не було випадковістю", – резюмував глава Генштабу Польщі.