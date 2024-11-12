У Польщі підписали контракти з першими добровольцями Українського легіону. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Укрінформ.
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Які деталі відомо про добровольців Українського легіону
Подія відбулась в рекрутинговому центрі, що функціонує при Генеральному консульстві України в Любліні.
Кожен з добровольців по черзі ознайомився з умовами контракту перед тим, як поставити підпис.
Керівник центру привітав нових бійців, побажавши успіхів в армії після підписання документів.
Що відомо про Український легіон
- У липні Україна та Польща підписали безпекову угоду, яка передбачає створення Українського легіону для вишколу українців за кордоном.
- Андрій Сибіга і Радослав Сікорський заявляли, що легіон складатиметься з добровольців українських громадян, які проживають за кордоном.
- До Українського легіону в Польщі надійшло понад 500 заявок від добровольців з 30 країн, зокрема – з Польщі, Чехії, Британії, Ірландії, Канади та США.