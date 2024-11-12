У Польщі підписали контракти з першими добровольцями Українського легіону. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Укрінформ.

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Які деталі відомо про добровольців Українського легіону

Подія відбулась в рекрутинговому центрі, що функціонує при Генеральному консульстві України в Любліні.

Кожен з добровольців по черзі ознайомився з умовами контракту перед тим, як поставити підпис.

Керівник центру привітав нових бійців, побажавши успіхів в армії після підписання документів.

Що відомо про Український легіон