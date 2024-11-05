Проте вирішили вступити до Українського легіону також українці, які проживають в Британії, Ірландії, Канаді та США, пише 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Що відомо про Український легіон в Польщі

Представники рекрутингового центру, що діє від початку жовтня при генконсульстві України в Любліні розповіли, що за місяць отримали понад 500 заявок від громадян України, які проживають у 30 країнах світу.

Представник центру, який відповідає за морально-психологічну підготовку і проводить безпосередні співбесіди з кандидатами до складу Українського легіону розповів, що:

90% заявок отримали від чоловіків, 10% – від жінок;

за віком – орієнтовно половину заявок отримано від молоді до 25 років.

Якщо говорити про військові спеціальності, то молоді люди більше декларують бажання потрапити надалі у штурмові підрозділи або бути операторами БпЛА. Старші особи схиляються до посад, близьких до їхніх спеціальностей у мирному житті, наприклад – у підрозділах матеріального забезпечення,

– заявив представник центру.

Він каже, що є заявки як від студентів, які готові піти в академвідпустку, так і від старших людей, які за кордоном працювали будівельниками чи далекобійниками.

Жінки переважно цікавляться медичними спеціальностями, проте є такі, які хочуть бути снайперами. Проте обмеження щодо вибору військової спеціальності немає.

У рекрутинговому центрі розповіли, що перші добровольці вже у 2024 році підпишуть на базі центру в Любліні контракти зі Збройними Силами України та до кінця року почнуть навчання. Навчатимуться на одному з полігонів у Польщі для проведення подальшого вишколу.

Контракт добровольці зможуть підписати або на визначений термін (3 роки), або до завершення воєнного стану.

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До речі, вперше про Український легіон стало відомо у липні 2024 року, коли Володимир Зеленський та польський прем'єр Дональд Туск підписали безпекову угоду.

До Українського легіону можуть долучитись українці, які живуть за кордоном. Вони навчатимуться в Польщі та матимуть право перетинати кордон, щоб повернутися на відпустку та ротацію.