Однако решили вступить в Украинский легион также украинцы, проживающие в Великобритании, Ирландии, Канаде и США, пишет 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Что известно об Украинском легионе в Польше

Представители рекрутингового центра, действующего с начала октября при генконсульстве Украины в Люблине, рассказали, что за месяц получили более 500 заявок от граждан Украины, проживающих в 30 странах мира.

Представитель центра, который отвечает за морально-психологическую подготовку и проводит непосредственные собеседования с кандидатами в состав Украинского легиона, рассказал, что:

90% заявок получили от мужчин, 10% – от женщин;

по возрасту – ориентировочно половину заявок получено от молодежи до 25 лет.

Если говорить о военных специальностях, то молодые люди больше декларируют желание попасть в дальнейшем в штурмовые подразделения или быть операторами БПЛА. Старшие лица склоняются к должностям, близким к их специальностям в мирной жизни, например – в подразделениях материального обеспечения,

– заявил представитель центра.

Он говорит, что есть заявки как от студентов, которые готовы уйти в академотпуск, так и от старших людей, которые за рубежом работали строителями или дальнобойщиками.

Женщины преимущественно интересуются медицинскими специальностями, однако есть такие, которые хотят быть снайперами. Однако ограничения по выбору военной специальности нет.

В рекрутинговом центре рассказали, что первые добровольцы уже в 2024 году подпишут на базе центра в Люблине контракты с Вооруженными Силами Украины и до конца года начнут обучение. Учиться будут на одном из полигонов в Польше для проведения дальнейшей подготовки.

Контракт добровольцы смогут подписать или на определенный срок (3 года), или до завершения военного положения.

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Кстати, впервые об Украинском легионе стало известно в июле 2024 года, когда Владимир Зеленский и польский премьер Дональд Туск подписали соглашение по безопасности.

К Украинскому легиону могут присоединиться украинцы, которые живут за рубежом. Они будут учиться в Польше и будут иметь право пересекать границу, чтобы вернуться на отпуск и ротацию.