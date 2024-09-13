Об этом во время совместной пресс-конференции заявили глава МИД Украины Андрей Сибига и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает 24 Канал.

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Какая сейчас ситуация с Украинским легионом в Польше

Украинский глава МИД рассказал, что в соглашении, которое подписал Владимир Зеленский с Дональдом Туском, есть положения, которые предусматривают взаимодействие обеих сторон в подготовке украинского военного подразделения на территории Польши. Этот легион будет состоять из добровольцев граждан Украины, проживающих за рубежом.

Однако он подчеркнул, что достижение этой цели требует осуществления конкретных практических мероприятий на уровне министерств обороны.

Они (подготовительные мероприятия по Украинскому легиону – 24 Канал) сейчас на стадии финализации. И поскольку это чувствительный вопрос, то после того, как будут завершены необходимые подготовительные мероприятия, этот проект перейдет в практическую плоскость,

– подчеркнул Андрей Сибига.

В свою очередь, Сикорский подтвердил, что обсуждал со своим украинским коллегой вопрос Украинского легиона. Однако он воздержался от раскрытия конкретных деталей, ссылаясь на беспокойство относительно потенциального предоставления России информации, которая может способствовать диверсиям и саботажу.

"Но надо сказать, что мы немножко продвинули дело (относительно Украинского легиона – 24 Канал) вперед. Польша поддерживает готовность подготовить украинское подразделение на территории своей страны", – подчеркнул глава польского МИД.

К слову, в польских СМИ отметили, что, по состоянию на сентябрь, официальный процесс набора в Украинский легион еще не начался, несмотря на предыдущие заявления о готовности начать набор добровольцев.