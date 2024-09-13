Радослав Сикровский сказал, что Украине сейчас прежде всего нужна военная техника и новый закон о мобилизации.

Смотрите также "Венгрия пробила новое дно": страна приняла закон, который выбрасывает на улицы тысячи украинцев

Сикорский считает, что беженцам из Украины не стоит предоставлять дополнительные выплаты

Министр иностранных дел Польши сказал, что в его стране украинские беженцы не получают социальной помощи – исключительно 200 евро в месяц на каждого ребенка.

По его словам, дополнительные выплаты в других странах лишь стимулируют украинцев не возвращаться домой.

Если они находятся под защитой ЕС как беженцы, они получают 200 евро в месяц на каждого ребенка, зачисленного в польскую систему. В Западной Европе они получают другие пособия. Это является финансовым стимулом для молодых мужчин и женщин, которые могли бы вернуться домой, чтобы защищать свою страну. Мы не должны субсидировать неповиновение,

– сказал Сикорский.

Чиновник считает, что таким образом западные страны снижают мобилизационный потенциал Украины.

Очевидно, что задержка Конгресса США с принятием пакета помощи была печальной, но и задержка украинцев с принятием закона о мобилизации тоже. А мы снижаем мобилизационный потенциал, выплачивая помощь украинским беженцам,

– сказал он.

К слову, ранее польские пограничники сообщили, что украинских детей в возрасте до 13 лет не впустят повторно на территорию Польши, если они не будут иметь электронного документа Diia.pl.