Радослав Сікровський сказав, що Україні зараз насамперед потрібна військова техніка та новий закон про мобілізацію.

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Сікорський вважає, що біженцям з України не варто надавати додаткові виплати

Міністр закордонних справ Польщі сказав, що у його країні українські біженці не отримують соціальної допомоги – виключно 200 євро на місяць на кожну дитину.

За його словами, додаткові виплати в інших країнах лиш стимулюють українців не повертатися додому.

Якщо вони перебувають під захистом ЄС як біженці, вони отримують 200 євро на місяць на кожну дитину, зараховану в польську систему. У Західній Європі вони отримують інші допомоги. Це є фінансовим стимулом для молодих чоловіків і жінок, які могли б повернутися додому, щоб захищати свою країну. Ми не повинні субсидувати непокору,

– сказав Сікорський.

Посадовець вважає, що таким чином західні країни знижують мобілізаційний потенціал України.

Очевидно, що затримка Конгресу США з ухваленням пакета допомоги була сумною, але й затримка українців з ухваленням закону про мобілізацію теж. А ми знижуємо мобілізаційний потенціал, виплачуючи допомогу українським біженцям,

— сказав він.

До слова, раніше польські прикордонники повідомили, що українських дітей у віці до 13 років не впустять повторно на територію Польщі, якщо вони не матимуть електронного документа Diia.pl.