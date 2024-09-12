Угорський Гельсінський комітет повідомляє, що приблизно 3 000 українських біженців постраждали від ситуації, причому більшість з них – жінки і діти. Що передбачає декрет – далі у матеріалі!

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Новий указ, прийнятий 21 серпня 2024 року, встановив обмеження на доступ до державного житла в Угорщині, обмеживши право на нього виключно біженцями з районів України, визначених угорською владою як зони бойових дій. Як наслідок, біженці з інших регіонів, зокрема із Західної України, не отримають такої ж підтримки, й фактично залишаться без даху над головою.

Угорський уряд пробив нове дно з цим жорстоким законом, що викидає на вулиці тисячі людей, які втекли від війни в Україні. Єврокомісія повинна використати всі наявні інструменти, щоб змусити Будапешт скасувати цей закон і виконати свої зобов'язання як члена ЄС,

– заявила Лідія Гал з Human Rights Watch.

У нещодавній заяві організація також підкреслила, що цей декрет суперечить Директиві ЄС про тимчасовий захист 2001 року, яка була активована в березні 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ця директива зобов'язує країни-члени ЄС надати тимчасовий захист і допомогу всім українським біженцям.

Крім того, організація зазначила, що резолюція не узгоджується з рекомендаціями Управління Верховного комісара ООН з прав людини, яке стверджує, що потреба в захисті не повинна визначатися географічними відмінностями в межах України.

Правозахисники закликають Єврокомісію діяти швидко, розпочавши процедуру проти Угорщини про порушення прав людини. Вони також закликають надати фінансову підтримку організаціям, які допомагають тимчасовим біженцям, зокрема муніципалітетам, неурядовим організаціям та ООН.