Перевірки українців проводитиме поліція у справах іноземців або співробітники МВС. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.

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У Чехії посилять контроль за українськими біженцями

Правила тимчасового захисту Чеської Республіки дозволяють українським біженцям повертатися в Україну. Однак важливо зазначити, що право на фінансову допомогу мають лише ті, хто залишається в країні.

Біженці, безумовно, повинні мати можливість повернутися на батьківщину і відвідати свої сім'ї, ми не можемо їм у цьому відмовити,

– сказав Ракушан.

Уряд Чехії вживає заходів для того, щоб переконатися, що біженці, які отримують допомогу, дійсно проживають на території країни, а не проводять більшість часу в Україні. Тому Міністерство внутрішніх справ разом з поліцією у справах іноземців проведуть перевірки, щоб переконатися, що українці, які перебувають під тимчасовим захистом, проживають за тими адресами, які вони надали владі.

Так, Віт Ракушан пояснив, що, згідно із законом, право на пільги мають лише ті, хто перебуває на території країни. Якщо особи виїдуть і перевірки поліції це виявлять, їхнє місце проживання анулюють, і вони втратять право на пільги.

Міністр додав, що посилення нагляду запроваджують з метою більш ефективного запобігання зловживанням. Оскільки у Чехії перебувають близько 370 000 українських біженців, загальний контроль за пересуванням українців забезпечити неможливо. Поліція також перевіряє місця проживання інших іноземців, які отримали притулок у Чехії.

Виплати для українців в Чехії зростуть

З 1 вересня в Чехії набули чинності нові правила надання гуманітарної житлової допомоги. Згідно з оновленими правилами, особам тепер дозволено отримувати безкоштовне житло протягом максимум 90 днів, що менше, ніж раніше, коли цей термін становив 150 днів. Непрацездатні особи повинні шукати собі варіанти приватної оренди житла.

Також уряд має намір збільшити гуманітарні виплати для біженців, приділяючи особливу увагу вразливим групам, зокрема дітям, вагітним жінкам, людям похилого віку та особам з інвалідністю. Наразі біженці отримують щомісячну допомогу в розмірі 4 860 крон (приблизно 194 євро) на кожного дорослого і дитину, і ця підтримка залишиться незмінною.

А от розмір допомоги для дітей з інвалідністю з січня має зрости:

до 11 835 крон (472 євро) на місяць (з нинішніх 5 235 крон, це 209 євро);

для дорослих – до 11 690 крон (466 євро) з нинішніх 7 290 крон (290 євро).

Крім того, біженці й надалі отримуватимуть щомісячну допомогу на житло в розмірі 3 000 крон (приблизно 120 євро). Ймовірно, ці виплати також зростуть із січня.